Андрей Воробьев: в Подмосковье в 2025 году откроют 7 новых поликлиник

В Подмосковье в ближайшее время откроют четыре поликлиники, еще три сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал, где строятся эти объекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Медучреждения возводятся в Лосино-Петровском, Котельниках, Чехове, Ленинском, Одинцовском, Пушкинском, Богородском округах. Речь идет о комплексных поликлиниках, а также об учреждениях, рассчитанных на оказание медицинских услуг маленьким пациентам.

«У нас большая программа по строительству объектов здрава. Есть те, которые реализуем с федеральной поддержкой, есть инвестиционные. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди ощущали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, включая долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год — порядка 20, в том числе 7 поликлиник», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что в январе открылась поликлиника на 450 посещений в смену в Хотькове. В ближайшее время также заработают медучреждения в Котельниках и в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского округа.

Кроме того, готовят к сдаче в эксплуатацию поликлинику в микрорайоне Сапроново Ленинского г. о., КДЦ в с. Ромашково в Одинцовском округе. Высокая готовность и у поликлиники в Люберцах. В медучреждения приглашают лучших медиков. Для них создают все условия для работы. По словам Воробьева, компетентные врачи в Подмосковье всегда очень востребованы.

Подробности о новых поликлиниках

Фото - © Констультативно-диагностический центр в с. Ромашково Одинцовского г.о Фото - © Котельники ул. Кузьминская Фото - © Ленинский г.о., мкр. Сапроново Фото - © Лосино-Петровский, мкр-н Лукино-Варино Фото - © Ногинск ул. 2-я Глуховская

Поликлинику в Котельниках смогут посещать 400 человек в смену: 330 взрослых и 70 детей. Здесь будет педиатрическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное отделения, зоны реабилитации и функциональной диагностики, кабинеты УЗИ и ЭКГ. Предусмотрены также дневной стационар, «неотложка», рентген-кабинет, стоматология.

Мощность комплексной поликлиники в Лосино-Петровском — 320 посещений в смену: 270 взрослых и 50 детей. На первом этаже разместят оборудование для проведения рентгенологических исследований. Также здесь будет «неотложка», кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики, регистратура и аптека. На втором этаже расположатся кабинеты врачей. На третьем будет отделение профилактики и дневной стационар.

Строительство поликлиник в Котельниках и Лосино-Петровском уже полностью завершено. Их скоро введут в эксплуатацию.

В КДЦ в с. Ромашково, который смогут посещать в смену 150 детей и 200 взрослых, завершается установка медоборудования и сборка мебели. Здесь будут терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей-специалистов, отделения медицинской профилактики, «неотложка», блок лучевой терапии, а также хирургический стационар на 5 коек.

Мощность поликлиники в мкр. Сапроново Ленинского округа – 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детей. Это будет шестиэтажное здание, где разместятся отделения медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блоки хирургических и стоматологических кабинетов, «неотложка». Кроме того, здесь будут кабинеты лучевой диагностики, реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностический центр и дневной стационар.

Мощность поликлиники в Люберцах — 350 взрослых и 150 детей в смену. Здесь будут физиотерапевтическое, консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, рентгенодиагностические и флюорографические кабинеты. Здание еще строится: здесь идут внутренние отделочные работы и пусконаладка инженерных сетей. Также специалисты благоустраивают территорию.

Кроме того, до конца года сдадут в эксплуатацию детскую поликлинику в округе Пушкинский, которая рассчитана на 400 посещений в смену, и комплексные – в Чехове и Ногинске. Мощность каждой – 500 посещений в смену.