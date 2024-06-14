Андрей Воробьев: создан прибор, увеличивающий срок перевозки донорских сердец

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что до этого максимальный срок пересадки сердца составлял 4-5 часов, сейчас это 6 часов и более. По словам Воробьева, опытный образец, который доступен к установке в машину скорой, уже сделали.

«Еще одна технология, которую предложили ученые, это мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали способ, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света — это уникальный метод, который до этого не использовал никто в мире. Так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на транспортировку», — сообщил он.

Глава региона отметил, что в дальнейшем команда МФТИ планирует модернизацию разработок, чтобы перевозить можно было не только сердце, но и другие донорские внутренние органы.

Воробьев отметил, что гордится тем, что в Подмосковье работают подобные специалисты. Он рассказал о мерах поддержки для привлечения ученых в области. На территории Московской области действуют социальная ипотека, гранты на реализацию научных проектов в размере 10 млн рублей и премии за научные достижения для молодых ученых и специалистов от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Специалистам также предоставляют субсидии. Их можно использовать на создание, дооснащение и поддержку деятельности центров молодежного инновационного творчества.