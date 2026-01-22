Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Центральной городской поликлиники в Лобне на 600 посещений в смену, которая открылась в 2025 году. Здесь можно не только получить первичную помощь, но также пройти углубленное обследование и реабилитацию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Больница является большим современным медкомплексом, где можно получить помощь по 21 профилю. Она оснащена новейшим оборудованием: рентген-аппаратами, УЗИ экспертного класса, устройствами для функциональной диагностики (холтеровское и суточное мониторирование артериального давления), лор-комбайном, видеогастроскопическими и колоноскопическими стойками, аппаратурой для медицинской реабилитации. Поликлиника построена по президентскому нацпроекту «Здравоохранение».

В первую очередь Воробьев поблагодарил главного врача, который собрал в больнице профессиональный коллектив.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мы очень ценим главных врачей, которые вовлечены во все, что касается медицины, помощи человеку. На первичное звено, как мы знаем, ложится большая нагрузка. Мы строим поликлиники в каждом городе Подмосковья — это и Ленинский округ, и Котельники, и Королев, и Лобня. Но главное — это удовлетворенность пациента, чтобы для него была возможность поставить точный диагноз, пройти обследование на современном оборудовании. Это же касается и телемедицины, чтобы человеку не нужно было лишний раз ходить закрывать больничный, а все консультации он мог получить дистанционно. У нас большая программа по поддержке медиков — к примеру, это социальная ипотека. Она очень востребована», — сказал губернатор, общаясь с медперсоналом.

В медучреждении обслуживаются жители пяти микрорайонов — Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный. Всего — свыше 127 тыс. человек.

Как рассказала главный врач Лобненской городской больницы, в структуру которой входит Центральная поликлиника, Виктория Тен, в медучреждении работает новая команда, в том числе много молодых специалистов. По ее словам, сейчас это пилотная поликлиника в Московской области, здесь внедряют 11 проектов — начиная от телемедицинских консультаций и заканчивая искусственным интеллектом.

«Мне кажется, что у нас работать даже интереснее, чем в каком-нибудь научно-исследовательском институте. У нас самое современное оборудование, пожалуй, лучшая лаборатория, которая работает на 5 больниц Московской области — в Химках, Долгопрудном, Дубне, Талдоме, Дмитрове. Пациенты к нам приходят разные, в том числе самые сложные, и поэтому мы с ними постоянно находимся на прямой связи. Сделали даже специальный чат», — рассказала главврач.

Персонал поблагодарил губернатора за планшеты для выездных бригад, благодаря которым еще в пути на вызов можно знакомиться с состоянием здоровья пациента по электронной карте, узнавать о его хронических заболеваниях, что помогает сэкономить время.

«Если есть какие-то вопросы по пациенту, то я просто вбиваю запрос (в планшете — ред.) и получаю нужную информацию. Также это касается и больничного листа, и выписки электронного рецепта. Я могу видеть историю болезни, подгрузить какие-то анализы. В планшете есть и маршрутизация. То есть он не отличается от стационарного компьютера абсолютно», — рассказал губернатору фельдшер отделения неотложной помощи Алексей Кузнецов.

О больнице

В пятиэтажном здании, помимо поликлиники, работают дневной стационар на 38 коек, инфекционный блок, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, неотложной помощи, медицинской реабилитации, профилактики, 2 рентген-кабинета. Еще здесь есть собственная клинико-диагностическая лаборатория, где за прошлый год было выполнено свыше 1,5 млн исследований. В декабре открылось отделение медицинской реабилитации, где восстанавливаются при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и после тяжелых травм.

«Здесь есть самое современное оборудование, высококвалифицированные врачи. Мне очень нравится поликлиника, даже не думал, что такие бывают», — отметил пациент Валентин Алексеев, который лечит травму пальца.

Посещает поликлинику и ветеран СВО Александр, который проходит реабилитацию после тяжелого ранения.

«В зону спецоперации я ушел по мобилизации в октябре 2022 года. Я офицер запаса, раньше служил в военно-морском флоте, а на СВО сначала был командиром взвода мотострелков, а когда ранило ротного, принял командование роты на себя, организовывал группы эвакуации. Находился на самых горячих участках фронта. В марте 2024 года дрон „Баба-Яга“ скинул противотанковую мину на наш блиндаж — я потерял левую ногу, а правую благодаря медикам удалось спасти. Сейчас прохожу реабилитацию в Лобне. В поликлинике очень хороший персонал — врачи действительно знают свое дело и здорово помогают. Ну, и, конечно, оборудование здесь очень хорошее», — отметил Александр, который руководит местным отделением ассоциации ветеранов СВО и является участником программы «Герои Подмосковья».

Большой запрос у жителей Лобни был и на современную женскую консультацию. Теперь она располагается в новой поликлинике, под нее отведено два этажа. Помимо кабинетов профильных врачей, прием ведут маммолог и психолог, есть малая операционная, небольшой дневной стационар (на три койки), кабинет функциональной диагностики. Раньше пациентам приходилось обслуживаться в отделениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов (на ул. Крупской и Ленина).

Поликлиника стала центром превентивной медицины в г. о. Лобня. Здесь, к примеру, работают групповые школы здоровья для пациентов. Кроме того, медучреждение является пилотной базой для развития значимых проектов здравоохранения Московской области — «ТМК», «Онкоскрининг колоректального рака», «Централизация лабораторной службы», «Эффективный стационар», «Искусственный интеллект в здравоохранении» и других. Старое здание поликлиники перепрофилировано под центр лучевой диагностики. Его оснастили КТ, маммографом, рентген-аппаратом, флюорографом. По просьбам жителей был также приобретен МРТ.

Персонал

В поликлинике работают 110 врачей и 45 сотрудников среднего медицинского звена. Большая часть перешла из старого здания, дополнительно привлечены хирург, кардиолог, рентгенолог. В ближайшее время также ожидаются гериатр и гастроэнтеролог. В кадровом резерве — более 50 студентов-целевиков.

«Я училась по целевому набору от нашей Лобненской больницы. И сразу после института пришла работать в поликлинику. Начинала еще в старом здании, а когда открыли новое, то перешла сюда. По губернаторской программе получаю компенсацию за съем жилья, в этом году планирую подать документы на получение социальной ипотеки. Я работаю в отделении медицинской профилактики. Веду телемедицинские консультации по пройденной диспансеризации. Пациентам очень удобно — не надо лишний раз приходить в поликлинику, контактировать с больными. А если необходимо дополнительное обследование, даю им направление», — рассказала врач-терапевт Марина Федина.

Строительство новых объектов здравоохранения

Всего в прошлом году в Подмосковье открыли 20 объектов здравоохранения — в Хотькове, Котельниках, Видном, Лосино-Петровском, Ленинском и других населенных пунктах. Также запустили КДЦ в Ромашкове, реконструировали реанимационное отделение в Подольске и фельдшерский здравпункт в Шатуре.

В 2026 году запланировано открыть еще 27 объектов, включая поликлиники в Люберцах, Ногинске, Чехове, Пушкине, Одинцове. В капитальном ремонте находится порядка 50 объектов в Жуковском, Талдомском, Ступине, Лыткарине, Коломне и других округах.

В 2028 году в Балашихе планируется открыть многофункциональный комплекс на 1123 койки с региональным сосудистым центром. А к 2030 году в Мытищах — стационар с перинатальным центром.

