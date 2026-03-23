Андрей Воробьев проверил, как идет возведение поликлиники в ЖК «Томилино Парк»

Строящаяся поликлиника в ЖК «Томилино Парк» в поселке Мирном в подмосковных Люберцах будет современной и красивой. Основная ее ценность — в докторах и качественном оборудовании, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, когда проверял ход работ и общался с жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В возводимой поликлинике в ЖК «Томилино Парк» будут предоставлять медицинскую помощь по главным направлениям. Там можно будет пройти углубленную диспансеризацию.

Достроить поликлинику собираются летом. Полноценно заработает она до конца 2026 года. Пока ее готовность находится на уровне 75%. Губернатор Андрей Воробьев проверил, как ведутся работы, и поговорил с жителями.

Губернатор рассказал, что в Подмосковье возводится большое количество жилья. Действует региональный норматив градостроительного проектирования. Если компания возводит дома, то обязана открыть поликлинику, школу и детский сад. Без соблюдения таких условий строить не получится.

«Давным-давно у нас возникла ситуация, когда мы увидели большой дефицит в социальных объектах. Поэтому сейчас в каждом проекте Московской области применяем именно такой комплексный подход. Что касается новой поликлиники, которая здесь скоро появится, то уже сейчас видим, что она будет современной, красивой. Но главная ценность заключается во врачах и качественном оборудовании — УЗИ, маммографе, рентген-аппарате и так далее», — добавил Воробьев.

Медицинское учреждение будет рассчитано на 540 посещений в смену. 400 человек смогут принимать во взрослом и 140 — в детском отделениях.

Пока местные жители получают медпомощь в поликлиническом отделении, расположенном на расстоянии 2,5 километров от них. Новое учреждение заработает рядом с жилыми домами. Ключевые доктора и диагностическое оборудование окажутся в шаговой доступности. Лечиться там смогут 22,5 тыс. граждан, среди которых около 6 тыс. детей.

