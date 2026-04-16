Андрей Воробьев проверил готовность центра ядерной медицины в Протвине

В Протвине готовится к запуску центр ядерной медицины и адронной терапии. Губернатору Московской области Андрею Воробьеву дожили о реализации проекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центр создается на базе НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ при федеральной поддержке. Здесь в том числе будут развивать одно из самых перспективных направлений борьбы с онкологией — метод конформного облучения ионами углерода.

«Этот президентский проект предполагает использование науки высоких достижений, фундаментальных исследований в практической медицине, в лечении. Пару лет назад мы здесь были с Михаилом Валентиновичем (Ковальчуком — ред.), когда проект только начинался. Сегодня же центр готовится к запуску. Важно, чтобы все заработало. Ну, а наша задача — сделать все, чтобы сюда было удобно приехать, и все, что вокруг, радовало глаз. Сегодня важная для нас встреча. Нужно взаимодействовать, чтобы было четко понятно — кто, когда сюда приезжает, какую услугу получает. Итогом, результатом этой работы является сохранение жизни и здоровья людей», — сказал губернатор.

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал губернатору, что сейчас в центре уже созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование, модернизировано собственное производство.

«Ионная терапия более эффективна там, где «не дорабатывает» протонная. Но центры ионной терапии сложны с точки зрения как создания, так и использования. Мы создаем один из полутора десятков мировых центров ионной терапии – и первый в России. Надеюсь, в конце года он начнет работать», - пояснил Михаил Ковальчук.

О центре

В центре появится первый в России экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологии. Он поможет бороться с образованиями, плохо поддающимися традиционному облучению гамма и электронными пучками. Проект «Луч У-70» реализуется на базе действующего в Институте ускорительного комплекса.

Тяжелые ионы углерода максимально точно воздействуют на глубоко расположенные, агрессивные опухоли, сохраняя здоровые ткани. Только в Подмосковье ежегодно порядка 50 пациентам нужна такая помощь.

В центре реализуется еще один проект - «Луч ТИП-ИОН». Это прототип клинического центра углерод-ионной терапии. Они есть всего в нескольких странах мира. Предположительно уже через несколько лет пациенты с агрессивной формой онкозаболеваний смогут получать эту высокотехнологичную помощь в России за счет федеральных квот (сейчас внутри страны им доступна протонная терапия).

В центр ядерной медицины и адронной терапии входит научно-исследовательский блок, специализированные медицинские помещения, дневной стационар на 20 пациентов в смену.

Другие проекты на базе ИФВЭ

На базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова реализуется научный проект «СИЛА» – синхротрон 4 поколения плюс лазер. Он нужен для разработки новых лекарств и вакцин, материалов для биотехнологий, авиастроения, машиностроения и т.д. Это огромная материаловедческая установка, которая позволяет видеть структуру вещества и процессы на атомарном уровне. Он обеспечит 2000 рабочих мест, технологиями смогут пользоваться 200 вузов и 50 предприятий.

В Протвине создадут комфортные условия для жизни и работы ученых, включая жилье и объекты социальной инфраструктуры. Губернатор и Ковальчук обратились к президенту с просьбой о придании статуса наукограда всему городскому округу Серпухов. Президент одобрил это.

«Сегодня фактически мы формируем мощнейший, высокотехнологичный, наукоемкий кластер, нацеленный, с одной стороны – на фундаментальную науку, а с другой – конкретно на нужды современной медицины», – добавил Ковальчук.

