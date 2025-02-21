Андрей Воробьев поздравил с праздником фельдшеров Подмосковья

21 февраля профессиональный праздник отмечают фельдшеры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских специалистов и поблагодарил их за заботу о людях.

В Подмосковье работают 5786 фельдшеров. Власти делают все, чтобы их работа была комфортной и интересной. Для медспециалистов предусмотрены различные меры поддержки: от компенсации аренды жилья до «Социальной ипотеки».

«Спасибо, что выбираете Подмосковье. С праздником, крепкого здоровья и благополучия каждому!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор также рассказал о работе некоторых выдающихся фельдшеров региона. Среди них Олег Алешков — заведующий фельдшерско-акушерским пунктом «Светлые горы» Красногорской больницы. Он занимается благотворительностью, вывозил детей из приграничных районов Курской области, а также помогал раненым после теракта в «Крокусе».

Алексей Антропов уже более 20 лет работает в скорой помощи. В 2022 году был награжден знаком «Подмосковный фельдшер». Он также помогал пострадавшим в ходе атаки на «Крокус».

Наталья Попова три года работает фельдшером в Домодедовской больнице. Она участвует в региональной программе «Наставничество».

Никита Казаков заведует Вертлинским ФАПом в Солнечногорской больнице. Он более 8 лет проработал на скорой помощи.

Екатерина Зотова работает фельдшером скорой помощи Куровской подстанции, она участник программы «Земский фельдшер».

Сергей Шварев — старший фельдшер реанимационной бригады в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля. Он помогает людям в экстренных ситуациях.