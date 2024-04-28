Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

«Дорогие работники скорой помощи, хочу поздравить каждого из вас, каждого из 10 тыс. наших сотрудников, с профессиональным праздником!», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бригады скорой помощи первыми приходят на помощь, спасая жизни и даря надежду. При этом медики никогда не теряют человечности и сострадания.

Глава региона отметил, что ежедневно в Подмосковье совершается около 6 тыс. выездов. Каждый из них становится новым вызовом, где на кону стоит человеческая жизнь. Работники скорой помощи борются до конца, выдерживая тяжелые физические и эмоциональные нагрузки.

«Спасибо за спасенные жизни, за то, что когда-то решили посвятить себя этой профессии», — заключил губернатор.

28 апреля в России отмечается День работника скорой помощи. Он стал профессиональным праздником только в 2020 году после подписания соответствующего постановления правительством РФ. Обратиться за помощью врачей в экстренной ситуации можно по коротким номерам 103 и 112 с любого телефона.