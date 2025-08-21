Андрей Воробьев поздравил ДКЦ имени Рошаля с годовщиной открытия

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля оказал помощь сотням тысяч детей. В понедельник он отмечает первую годовщину со дня открытия, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Медучреждение открыло свои двери благодаря поддержке президента РФ, который уделяет особое внимание вопросам детского здравоохранения. За время работы центр оказал помощь более 200 тыс. детей из Подмосковья и со всей страны.

«25 тыс. ребят прошли лечение в стационаре, 165 тыс. — в консультативно-диагностическом центре, 18 тыс. пациентов воспользовались телемедициной», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в центре провели 14 тыс. операций. Более 60% из них — малоинвазивные. Такой подход помог малышам быстрее восстановиться.

«Эти цифры — не просто статистика. За ними стоит колоссальный труд врачей, медсестер, сотрудников центра», — добавил губернатор.

За год в центр критических состояний поступило 2,9 тыс. обращений. 1758 детей прибыли сюда из других больниц. В том числе их доставляли с помощью санавиации. В центре прошли лечение более 23 тыс. ребят из других субъектов РФ.

Воробьев поздравил коллектив центра и главного врача Татьяну Шаповаленко с первой годовщиной. Он поблагодарил сотрудников медучреждения за профессионализм, преданность делу и заботу о детях.