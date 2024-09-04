Андрей Воробьев поблагодарил Лео Бокерию за работу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил выдающегося кардиохирурга, президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, почетного гражданина Подмосковья Лео Бокерию за работу.

«Я хочу поблагодарить всех, Лео Антонович, вас, как ветерана движения. Я был в центре Бакулева, и Лео Антонович много чего показал», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Наибольшее впечатление на губернатора произвели те методики, которые были оказаны детям, находившимся еще в кювезах.

«И эти специалисты, врачи, медсестры в реанимационном отделении, все заслуживают огромного уважения», — добавил глава региона.