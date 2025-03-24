Андрей Воробьев обсудил трансформацию службы скорой медицинской помощи

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководителями округов и правительством региона. Одной из тем стала трансформация службы скорой медицинской помощи (СМП). Обсуждались возведение новых объектов, закупка для автопарка новых машин, привлечение сотрудников и интеграция умных решений — все это должно увеличить скорость оказания медпомощи, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Как и в других регионах, скорая помощь в Подмосковье имеет важное значение. Тяжелое время было в период пандемии Covid-19. Тогда сотрудники скорой вынуждены были справляться с большой нагрузкой. Они обрабатывали огромное количество вызовов, отметил Воробьев.

«Служба СМП — всегда на передовой. Поэтому сегодня мы еще раз обсудим дополнительное оснащение, усиление того, что требуется для эффективной работы этой службы, которая каждый день, каждый час взаимодействует с людьми. Мы уже реализовали большую программу, но тема СМП постоянно нуждается в сопровождении», — добавил губернатор.

Воробьев заявил, что нужно и дальше внедрять решения, которые дадут возможность своевременно помогать людям, спасать жизни.

Новые технологии в сфере СМП

На совещании подчеркнули, что в службе СМП региона продолжат внедрять актуальные технологии. Например, есть единая диспетчерская, «умная» маршрутизация, кардиопульт с возможностью на расстоянии расшифровать электрокардиограмму, консультативный пульт. Это дает возможность врачам приехать на вызов, быстро поставить диагноз и принять решение, госпитализировать человека или нет.

Зампред правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сказал, что трансформация службы медицинской помощи направлена на централизацию управления и создания принципа «скорая помощь без границ». Единая диспетчерская предоставляет возможность определить ближайшую бригаду и отправить ее в рамках нагрузки. Отправка докторов на экстренный вызов проводится во всех округах.

По словам Забелина, медэвакуация проводится по профилю, а не в больницу, которая находится ближе. Это дает возможность уменьшить смертность.

Всем бригадам скорой медицинской помощи поставили планшеты. С помощью них можно за короткий срок узнать основные данные о выезде. Еще в пути к пациенту можно узнать его возраст, причину звонка в СМП, симптомы. В устройствах есть функция тревожной кнопки. Члены бригад могут нажать на них, если произойдет неожиданная ситуация.

В 2025 году планируют поменять все планшеты на более современные. У них будет ряд новых функций, например, видеорегистратор, ГЛОНАСС, аудиосвязь в двустороннем формате.

Открытие новых объектов СМП и пополнение автопарка

Также в этом году собираются ввести в эксплуатацию 7 новых объектов. В апреле заработают подстанция в деревне Сухарево (г. о. Мытищи), посты в Хотькове (Сергиево-Посадский г. о.), деревне Мякинино (Одинцовский г. о.), в августе — пост в Студникове (Волоколамский м. о.), в декабре — подстанция в Михневе (г. о. Ступино), посты в Поречье (Можайский м. о.) и Суханово (Ленинский г. о.).

Постоянно обновляют автомобильный парк скорой медицинской помощи. Он состоит из 950 автомобилей. 90% из них — моложе 5 лет.

С 2020 года произведена замена 700 автомобилей. Ранее Подмосковье отдало бригадам СМП 77 современных машин, оснащенных всем необходимым. В январе 2025 года отправили столько же.

Кадровый вопрос

Один из важных вопросов — поиск кадров. В службе скорой медицинской помощи работают около 9,5 тыс. человек. Из них 7,6 тыс. — работники выездных бригад. С начала 2025 года получилось привлечь около 140 человек.

В Московской области работают несколько мер поддержки врачей. Функционируют программы «Приведи друга», «Земский фельдшер», «Социальная ипотека», «Земский доктор». Сотрудникам выдают служебное жилье, каждый месяц компенсируют определенную сумму аренды жилья.

Еще возвращают средства за проезд на общественном транспорте, выплачивают деньги молодым сотрудникам. В детские сады и школы детей врачей зачисляют в первую очередь. Можно оформить компенсацию за коммунальные услуги. Также врачам выдают участки земли.