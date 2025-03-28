Андрей Воробьев: новую областную больницу в Балашихе откроют в 2027 году

В 2027 году свои двери откроет новая областная больница в Балашихе. Около 1,3 млн жителей Подмосковья смогут получить здесь помощь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Здесь будут лечить по 26 направлениям, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, гематологию, кардиологию, пульмонологию и офтальмологию», - написал губернатор в Telegram-канале.

Строительство объекта продолжается. Больница возводится по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас ее строят около 500 человек, используется 35 единиц техники.

Возводятся все корпуса больницы, подземный и надземный паркинги. Строители укрепляют стены и заливают перекрытия бетоном.

Медкомплекс будет включать в себя стационар на 1123 места, консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр.

В новой больнице помощь будут получать жители Балашихи, Реутова, Люберец, Орехово-Зуево, Павловского Посада и Богородского округа.