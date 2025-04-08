Андрей Воробьев назвал очень заметным эффект от телемедицины в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что эффект от телемедицины в Подмосковье очень заметный.

«Я бы хотел сделать акцент, вы в курсе важности современных технологий: телемедицина, мы обсуждали тоже в правительстве, понимание есть, — это то, что позволит разгрузить первичное звено и у людей убрать лишние хлопоты, не тратить время для похода в поликлинику», — доложил Воробьев.

Он подчеркнул, что эффект от телемедицины в Подмосковье очень заметный. При этом эффект заметен не только в Московской области, но и в других российских регионах с высоким уровнем цифровизации.

Воробьев добавил, в связи с этим власти Подмосковья планируют оцифровать и перевести «на удаленку» все возможные медицинские услуги.