Андрей Воробьев назвал очень заметным эффект от телемедицины в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что эффект от телемедицины в Подмосковье очень заметный.
«Я бы хотел сделать акцент, вы в курсе важности современных технологий: телемедицина, мы обсуждали тоже в правительстве, понимание есть, — это то, что позволит разгрузить первичное звено и у людей убрать лишние хлопоты, не тратить время для похода в поликлинику», — доложил Воробьев.
Он подчеркнул, что эффект от телемедицины в Подмосковье очень заметный. При этом эффект заметен не только в Московской области, но и в других российских регионах с высоким уровнем цифровизации.
Воробьев добавил, в связи с этим власти Подмосковья планируют оцифровать и перевести «на удаленку» все возможные медицинские услуги.