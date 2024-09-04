Андрей Воробьев: медицинские научные практики в лечении детей крайне важны

Каждая практика участника съезда детских врачей Подмосковья, в том числе зарубежная практика и ведущие мировые научные исследования, очень важны для лечения маленьких пациентов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«И если мы их (практики-ред.) можем изучать, если мы можем их внедрять, то это, как мы понимаем, спасет огромное количество наших ребятишек», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

При прямой поддержке президента России в Подмосковье построили детский госпиталь. Губернатор поблагодарил всех, кто приехал туда и осмотрел инфраструктуру госпиталя и врачей.

«Мы очень надеемся, что этот госпиталь станет родным для каждого из вас в том числе. Потому что наша задача <…> — это максимальная открытость», — добавил губернатор.

В Московской области 1 млн 769 тыс. детей от 0 до 18 лет. В Подмосковье, по словам главы региона, работают различные подразделения и все врачи имеют свою специализацию. Они делают очень важное дело.

«Также, как я знаю, что и присутствующие здесь врачи, педиатры, неонатологи, все, кто вовлечен в эту очень благородную миссию, люди интересующиеся. Я очень надеюсь, когда вы вернетесь домой, то поймете, что не зря сюда приехали», — резюмировал Воробьев.