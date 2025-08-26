Андрей Воробьев: крупнейшую на востоке Подмосковья больницу достроят в 2027 году

В Балашихе продолжается строительство крупнейшей на востоке Московской области многопрофильной больницы. Завершить работы планируется к концу 2027 года, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что работы ведутся в мкр. Ольгино. Их начали при поддержке президента РФ Владимира Путина по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

«Она станет одним из самых современных медцентров. Здесь будет более 3 тыс. специалистов, включая 700 врачей — принимать пациентов они будут по 26 профилям. Мощность — 1123 койки. В составе больницы: КДЦ на 300 посещений в смену, региональный сосудистый центр», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в больнице появится около 30 единиц тяжелого оборудования: КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентгены, УЗИ экспертного класса и т. д. Там сделают 23 операционные, которые будут оснащены по последнему слову техники. Кроме того, все сделают так, чтобы было удобно и медикам, и пациентам: понятная навигация, разделение потоков посетителей, удобные зоны ожидания, парковки.

Губернатор добавил, что параллельно ведется модернизация дорожной сети, чтобы до больницы было удобно добираться. Сейчас проектируется путепровод через ж/д пути у станции Черное, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе, улучшит транспортную доступность для 500 тыс. жителей Балашихи. В 2026 году планируется реконструировать улицу Шестую, а в 2027 году — улицу Струве. Именно они обеспечат подъезд к новому медицинскому учреждению.