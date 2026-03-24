Андрей Воробьев: ИИ в здравоохранении ускоряет время описания исследований

В Подмосковье интегрируют ИИ-проекты, которые улучшают качество медобслуживания жителей, разгружают докторов и учреждения. Нейросеть помогает в два раза сократить время на описание исследований, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Он отметил, что ИИ привносит комфорт и увеличивает скорость в разных областях жизни. В Московской области интегрируют искусственный интеллект в сферах, где нужно избавить сотрудников от рутины или оптимизировать процессы.

Это используется и в области здравоохранения. Люди могут записаться на прием через голосового ассистента. Медицинские снимки читает ИИ. Доктора могут вносить данные в медкарты голосом, отметил губернатор.

«Это позволяет вдвое сократить время на описание исследований, а, значит, больше внимания уделить пациентам во время приема. Еще несколько проектов в здраве мы реализуем совместно со Сбером. В их числе диагностический ассистент AIDA для первичного звена, который на основе данных из электронной медкарты помогает врачу с постановкой диагноза. Разумеется, последнее слово всегда за специалистом. А эту информацию он использует в качестве „второго мнения“», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что по такому же принципу используется ИИ-помощник для назначения медикаментов. В приложении «Добродел Здоровье» искусственный интеллект дает пользователям возможность самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований. Если имеются отклонения, то предоставляются понятные рекомендации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.