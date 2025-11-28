Андрей Воробьев и Марк Курцер открыли родильное отделение в «Лапино-4»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с академиком РАН, профессором, акушером-гинекологом, гендиректором ГК «Мать и дитя» Марком Курцером открыли новое родильное отделение в «Лапино-4» ГК «Мать и дитя» в Одинцовском городском округе. Само медучреждение появилось в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Многопрофильный медцентр «Лапино-4» ГК «Мать и дитя» создавался для лечения россиян с Covid-19. Теперь он перепрофилирован под родовспоможение. Корпус оказался третьим отделением акушерской службы ЦКГ «Лапино». Каждый год тут могут организовывать до трех тыс. родов.

Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Екатерина Агеева/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Мы с Марком Аркадьевичем Курцером, со всей командой, которую я от всей души приветствую, работаем очень давно, с первого дня. Мне приятно, что вы не устаете созидать. И сегодня мы вместе с вами открываем новое родильное отделение. Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь „Лапино“. У нас в этом году хорошая рождаемость. Это в том числе благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья поблагодарил Курцера и команду за обмен опытом. В регионе функционируют шесть перинатальных центров, которые были возведены в том числе в рамках программы президента.

По словам Воробьева, Курцер был во многих подобных учреждениях. Он принимал участие в их становлении.

Оснащение

В новом родильном отделении есть индивидуальные родильные залы с возможностью проведения там партнерских родов. Оборудованы высокотехнологичные операционные. Там есть нужные устройства для организации неотложных, плановых операций.

Имеется реанимация для взрослых, неонатальное отделение с детской реанимацией, дневной стационар. Есть комфортные послеродовые палаты, а также палаты домашних родов. В них может находиться супруг в послеродовой период. Еще в «Лапино-4» имеется современный женский консультационно-диагностический центр.

Корпус удалось полностью укомплектовать медицинским персоналом и врачами. Там трудоустроены примерно 70 специалистов с опытом.

О ЦКГ

Курцер рассказал, что для Московского региона центральный клинический госпиталь «Лапино» — известное и знаковое медицинское учреждение. Там родились уже примерно 30 тыс. детей. В этом месте есть все направления медицины — профильный для «Матери и дитя» перинатальный центр, центр лечения бесплодия, ЭКО, онкоцентр, центры кардиологии, нейрохирургии, взрослая, детская поликлиники. Там лечат разные недуги.

Во время пандемии госпиталь «Лапино» оказывал помощь большому количеству россиян, которые заразились Covid-19. 28 ноября 2025 года в «Лапино-4», в отдельно стоящем корпусе, открывается новый акушерский стационар. Он представляет собой большой родильный дом, в котором собираются принимать до трех тыс. родов каждый год, в том числе у женщин с разными патологиями. Среди них сосудистые, соматические, почечные недуги, а также сахарный диабет, добавил гендиректор ГК «Мать и дитя».

В медицинском учреждении будут помогать беременным, у которых нашли заболевания плода.

За период пандемии доктора центрального клинического госпиталя излечили и спасли около 10 тыс. пациентов. Среди них Александра Михеева и ее маленькая дочь, родившаяся в «Лапино-4».

Женщина рассказала, что рожала в медучреждении в разгар Covid-19. У нее оказались на 80% поражены легкие. Дочь женщины и ее саму смогли спасти врачи.

«Ты заходишь сюда и, переступая порог, понимаешь, что тебя как на крыльях подхватывают. Не нужно ни о чем думать. Здесь работают настоящие профессионалы, которые абсолютно четко понимают, что тебе нужно. Даже тогда — в условиях неопределенности, неразберихи, когда никто не знал, как бороться с этой болезнью. Тем более, если ты еще и беременна», — отметила Михеева.

Она добавила, что с радостью родила бы третьего, четвертого ребенка в «Лапино-4». Михеева вместе с супругом хотят стать многодетной семьей.

Достижения медучреждения

«Лапино» — медкластер, где людям предоставляют многопрофильную высокотехнологичную медицинскую помощь на уровне мировых стандартов. В наиболее масштабном центре такого типа в Московской области трудоустроены 2,2 тыс. человек.

За 14 лет в клиническом госпитале появились на свет примерно 26,8 тыс. детей. Было организовано около 60 тыс. оперативных вмешательств по гинекологии, кардиологии, хирургии, урологии, онкологии, ортопедии, травматологии и иным направлениям. В стационаре вылечились около 82 тыс. пациентов.

Жителям Московской области предоставляют медпомощь в «Лапино» и по ОМС. За 10 месяцев 2025 года ее получили 8,5 тыс. человек. В рамках обязательного медицинского страхования в ЦКГ бесплатно организовали около 280 циклов ЭКО.

Уникальные операции

Интегрированные операционные дают докторам «Лапино» возможность проводить инновационные, уникальные и даже гибридные операции. Часть из них и вовсе делают в РФ впервые. Например, в 2016 году в госпитале провели первую в России внутриутробную коррекцию порока плода spina bifida.

ЦКГ — база для передовых научных разработок и целевой подготовки главных медицинских кадров страны. «Лапино» — клиническая база РНИМУ имени Н.И. Пирогова и медуниверситета МГИМО-MED.

В сентябре 2020 года при поддержке Подмосковья ГК «Мать и дитя» открыла новый многопрофильный онкологический центр «Лапино-2» с полным циклом медицинской помощи. Там можно сделать скрининг, верифицировать диагноз, получить высокотехнологичную онкохирургическую помощь, химиолучевую терапию и онкореабилитацию.

В 2021 году на его основе начали функционировать центры амбулаторной онкологической помощи в Можайске и в «Лапино» для 350 тыс. пациентов. В 2023-м заработали центр нейрохирургической помощи и центр домашнего акушерства.

Система родовспоможения в Московской области

Ежегодно в Подмосковье появляются на свет около 70 тыс. детей. Благодаря национальным проектам и поддержке президента РФ Владимира Путина в области сформирована эффективная и современная трехуровневая система родовспоможения.

В рамках нее работают НИИ акушерства и гинекологии, ряд родильных домов, шесть перинатальных центров в Балашихе, Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Люберцах и Ленинском округе. Там оказывают помощь девушкам с осложнениями. За 10 лет младенческая и материнская смертность в Подмосковье упала в два с половиной раза.

Детям помогают в ДНКЦ имени Л.М. Рошаля. С августа 2024 года там вылечились 250 тыс. детей из 88 регионов РФ. С 1 сентября 2025-го заработал филиал детского научно-клинического центра в деревне Ромашково в Одинцовском городском округе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.