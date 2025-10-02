Андрей Воробьев: ежегодно в Подмосковье рождается более 70 тысяч детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 2 октября посетил капитально отремонтированный роддом в Химках. В ходе рабочей поездки он оценил качество выполненных работ, пообщался с персоналом и молодыми матерями, а также рассказал, что ежегодно в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей.

По словам Воробьева, в связи с тем, что в регионе рождаемость находится на высоком уровне, власти планируют и дальше развивать систему родовспоможения. Для женщин будут и дальше создавать комфортные условия, в которых они смогут приводить в мир своих дочерей и сыновей.

Воробьев отметил, что в 2027 году в планах открыть новый корпус Видновского перинатального центра, а в 2028 году, согласно плану, заработает Многопрофильный медицинский центр в Балашихе. Спустя два года — в 2030 году — аналогичный Многопрофильный медцентр откроют в Мытищах. Также до 2030 года власти планируют отремонтировать роддома в Дмитрове, Королеве и Серпухове.

«Спасибо всем врачам и медсестрам за ваш нелегкий, но такой важный труд! Вы встречаете самое главное — жизнь», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Ранее глава региона рассказал, что в капитально отремонтированном роддоме в Химках акушерский стационар рассчитан на 102 койки. В медучреждении также установили все необходимое современное оборудование. Пользоваться услугами роддома также могут женщины из Лобни, Долгопрудного, Мытищ и других соседних районов Москвы.

В среднем обновленный роддом рассчитан на 2 тысячи родов в год. Будущие матери также смогут пользоваться отдельными палатами. В роддоме появилось отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с современными транспортными боксами, ИВЛ, 3D-УЗИ и аргоноплазменным коагулятором.

