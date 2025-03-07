Андрей Воробьев: больницы в Подмосковье оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году больницы региона оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. Они позволяют врачам делать снимки прямо во время операции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Новое оборудование закупают в рамках проекта «Продолжительная и активная жизнь». Рентген-аппараты помогают под контролем проводить операции различной сложности. С-дуги делают снимки в режиме реального времени под разным углом.

Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Фото - © Медиасток.рф

Важность рентген-аппаратов С-дуга

Высокотехнологичные аппараты появятся в 19 медицинских организациях региона: Клинской, Долгопрудненской, Наро-Фоминской, Серпуховской, Рузской, Солнечногорской, Шатурской, Серебряно-Прудской, Можайской, Дубненской, Щелковской, Коломенской и Луховицкой больницах, а также Пушкинской клинической больнице им. профессора В.Н. Розанова, Подольской областной клинической и Одинцовской областной больницах, Реутовской и Химкинской клинических больницах и в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что аппарат оснащен современным программным обеспечением, отличается безопасностью и низкой лучевой нагрузкой. Система позволит врачам эффективно проводить диагностику и различные операции, в том числе малоинвазивные.

«В процессе работы система обеспечивает высококачественное изображение в реальном времени. А благодаря своей компактности аппарат легко перемещается между различными отделениями больницы при необходимости», — добавил Давронов.

С-дуги для нейрохирургических операций

В прошлом году в больницы уже доставили 21 рентгеновскую установку. С-дуги используют для проведения онкологических, гинекологических, педиатрических, ортопедических, урологических и нейрохирургических вмешательств. Нейрохирург Солнечногорской больницы Хаджи-Мурад Магометов отметил, что операции по его профилю невозможно делать без С-дуги.

«Это именно то, что обеспечивает их точность и безопасность. Рентгенография с дуговым подходом — это надежный и доступный метод диагностики, который заслуживает высокой оценки. Он является важным инструментом в арсенале современной медицины, помогая врачам ставить точные диагнозы и выбирать оптимальные методы лечения», — отметил Магометов.

Всего в этом году для подмосковных медучреждений закупят 4,8 тыс. единиц медоборудования.