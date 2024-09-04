Андрей Воробьев: 80-90 тыс детей рождаются в Подмосковье ежегодно

В среду глава области выступил на V съезде детских врачей Подмосковья.

«Вы знаете, что наш президент реализовывает весьма большую, масштабную программу, которая предполагала десятилетия назад радикальное снижение детской смертности. И тогда по всей стране было объявлено о строительстве перинатальных центров», — сказал Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.