Андрей Воробьев: 115 тысяч детей получат медпомощь в центре имени Рошаля за год

115 тысяч детей получат медпомощь в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля за 2025 год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в Кремле.

«Я хотел отметить, что центр, который Вы открыли, детский центр имени Рошаля вышел на проектную мощность. Это значит, что в 2025 году там проходит порядка 60 операций (в день – ред.)», — рассказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Глава региона подчеркнул, что по итогам текущего года медицинскую помощь в подмосковном центре получат 115 тыс. детей.

Кроме того, еще до 25 тыс. человек могут пройти диспансеризацию и получить любую необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь, заключил Воробьев.

Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске был открыт в конце августа прошлого года. В церемонии открытия приняли участие глава государства Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и выдающийся врач Леонид Рошаль.