Анчоусы и сардины: врач назвала самую нетоксичную рыбу

Врач-диетолог Марият Мухина заявила, что самыми нетоксичными и, соответственно, неопасными видами рыб для организма человека являются те, которые находятся в самом низу пищевой цепочки: это сельдь, сардины, анчоусы, мойва, корюшка, барабулька и толстолобик, сообщает RT .

«Виды рыб на верхушке пищевой цепи, то есть самые крупные хищники — тунец, щука и тому подобное — являются более токсичными. Они накапливают тяжелые металлы и радиоактивные вещества», — сказала доктор.

По ее словам, тяжелые металлы способны вызвать нарушения в работе почек и печени, а если человек перешел на рыбный рацион, то в день не стоит есть более 200 граммов этих продуктов.

В наши дни вылов ценных видов рыб в океане значительно сократился. Их производство переместилось в специализированные фермерские хозяйства. И некоторые сорта, например, форель, теперь можно считать относительно экологически чистыми, также отметила врач.

