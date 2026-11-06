Аналитик Зыков предупредил об опасности диет, составленных нейросетями

Искусственный интеллект может ошибаться в калорийности рациона и игнорировать ограничения при хронических заболеваниях. Полностью доверять ему составление диеты опасно, рассказал главный редактор Runet Владимир Зыков, сообщает RT .

Зыков привел данные исследования 2026 года: ученые сравнили меню от ChatGPT, Gemini и Copilot с расчетами специализированной программы. Фактическая калорийность рационов оказалась на 284—546 ккал ниже заявленной.

«К примеру, человек просит рацион на 2 тыс. калорий, а получает, допустим, на 1,5 тыс. Кажется, что это нормально, но такой дефицит может обернуться слабостью, потерей мышечной массы и нехваткой питательных веществ. При этом человек даже не подозревает об ошибке», — отметил Зыков.

Особенно рискованно доверять искусственному интеллекту питание при хронических заболеваниях и приеме лекарств, подчеркнул аналитик. При болезнях почек иногда нужно ограничивать отдельные вещества, а некоторые продукты плохо сочетаются с препаратами. Даже если сообщить программе о диагнозах и лечении, ошибки возможны.

При этом Зыков считает ИИ полезным помощником в подборе рецептов, составлении меню, списка покупок и примерном расчете калорийности. Однако программа не заменяет врача.

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