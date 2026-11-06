Маск сократит производство кибертраков на заводе в Техасе ради роботакси

Tesla примерно в середине следующего года свернет производство Cybertruck на заводе Gigafactory в Техасе ради роботакси Cybercab. Об этом в соцсети Х сообщил американский предприниматель Илон Маск.

По словам Маска, сократить производство необходимо, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска роботакси Cybercab.

Таким образом, пикап, ставший одним из самых узнаваемых проектов Маска, уступит место беспилотному такси — именно на него компания делает ставку в развитии автономных перевозок.

Ранее сообщалось, что у новых роботакси, запущенных в Техасе, нет ни педалей, ни руля управления.

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