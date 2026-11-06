Студенты Одинцовского техникума посетили академию «Эстель»

Студенты Одинцовского техникума 5 ноября побывали на экскурсии в академии «Эстель» и приняли участие в конкурсе колористов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками экскурсии стали студенты кластера «Туризм и сфера услуг» федеральной программы «Профессионалитет». В академии «Эстель» они познакомились с ключевыми аспектами профессии и посмотрели видеозаписи с чемпионатов красоты.

Будущие специалисты также применили знания на практике в конкурсе колористов. Победитель получил скидку 30% на обучение в академии.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Одинцовский техникум» основано в 1940 году. За более чем 80 лет работы оно подготовило свыше 25 тыс. квалифицированных специалистов.

В техникуме обучают монтажу и эксплуатации оборудования и систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ. Среди других направлений — твердотельная электроника, сварочное производство, информационные системы и программирование, ремонт и обслуживание автомобилей, банковское дело, технология продукции общественного питания и парикмахерское искусство.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.