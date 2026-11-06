Горчаковский лицей Одинцовского филиала МГИМО получил статус школы ЮНЕСКО

Статус школы ЮНЕСКО дает Горчаковскому лицею членство в международном образовательном сообществе. Это дополнительная рекомендация на международном уровне для лицея и его воспитанников — будущих дипломатов.

ЮНЕСКО создала сеть ассоциированных школ в 1953 году. Более 70 лет она объединяет школы, которые через качественное образование содействуют достижению гуманитарных целей Организации Объединенных Наций: взаимопониманию культур и народов, доступности современных знаний и устойчивому развитию.

Партнерами сети выступают учебные заведения среднего профессионального образования, университеты, научные и культурные организации. Статус школы ЮНЕСКО не является аналогом рейтинга: он отражает соответствие учебного заведения ключевым направлениям деятельности сети.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.