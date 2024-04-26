Американка сбросила 72 кг за два года и раскрыла секрет стройности

Американка Эмбер Клеменс из штата Висконсин за два года похудела на 72 килограмма. По словам 33-летней женщины, для избавления от лишнего она наладила питание и перешла на высокобелковые продукты, сообщает «МИР 24» со ссылкой на New York Post.

В рационе худеющей женщины появились греческие йогурты, мясные палочки, протеиновые батончики и коктейли, а также полуфабрикаты с высоким содержанием белка. На десерт Клеменс позволяла себе сладости, но с протеинами в составе.

Сейчас женщина активно ведет блоги и социальные сети. Американка помогает другим людям сбросить лишний вес и делится своей историей похудения.