Амбулаторию в здании больницы Подольска планируют отремонтировать

В Подольске планируют отремонтировать амбулаторию в ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО „Подольская областная клиническая больница“, амбулатория в городском округе Подольск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница», амбулатория по адресу: Московская область, г. о. Подольск, пос. Молодежный, дом № 8а.

В рамках выполнения работ в начале 2025 будут выполнены работы по реконструкции здания и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом: устройство входной группы, включая разборку деревянных элементов конструкций крыш, крыльца главного входа и пандуса, общестроительные работы, замена покрытий полов, облицовка стен и потолков, сантехнические и электромонтажные работы, установка систем безопасности и вентиляционных систем.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.