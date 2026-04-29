Амбулатория в селе Ашитково Воскресенска возобновила работу после ремонта

Амбулатория в селе Ашитково городского округа Воскресенск возобновила работу после капитального ремонта. В обновленном здании медицинскую помощь смогут получать более 4,3 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании заменили инженерные коммуникации и кровлю, провели внутреннюю отделку, установили новую медицинскую мебель. После ремонта амбулатория принимает взрослых и детей в более комфортных условиях.

«Благодаря выполненному ремонту более 4,3 тыс. человек — а это и взрослые, и дети — смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. В амбулатории можно проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации или профосмотр, вакцинацию, получить льготные лекарственные препараты в аптечном пункте „Мособлемедсервис“», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Прием ведут терапевт, педиатр, врач общей практики и стоматолог. Также работает дневной стационар по профилю «терапия». Ежемесячно планируются выезды мобильных маммографа и флюорографа, а также врачей узких специальностей.

Амбулатория расположена по адресу: с. Ашитково, ул. Юбилейная, дом № 14а. Записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.