Аллерголог Самойлова объяснила, почему аллергия может начаться у взрослых
Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори
Аллерголог Людмила Самойлова заявила, что тополиный пух редко вызывает аллергию, а симптомы чаще провоцирует пыльца растений. Сезонная реакция может впервые проявиться и во взрослом возрасте, сообщает «Поясним за Тагил».
По словам специалиста, пух сам по себе почти не является аллергеном. Он переносит на поверхности пыльцу растений, которая и вызывает насморк, кашель и слезотечение. Самостоятельно определить источник реакции сложно.
«Симптомы аллергии на разные виды пыльцы во многом схожи. Человек может замечать ухудшение самочувствия в период появления тополиного пуха и ошибочно считать его причиной проблемы. Точно установить аллерген помогают специальные анализы и аллергопробы», — пояснила врач.
Самойлова отметила, что аллергия способна впервые проявиться даже у людей, которые ранее спокойно переносили цветение. Чувствительность иммунной системы меняется из-за перенесенных заболеваний, хронического стресса, гормональных изменений и неблагоприятной экологии.
Отдельное влияние оказывает климат.
«Теплые зимы и ранняя весна приводят к тому, что сезон пыления начинается раньше. Кроме того, некоторые растения цветут дольше обычного. В результате люди сталкиваются с аллергенами на протяжении более длительного времени», — подчеркнула специалист.
Врач добавила, что пациенты часто усиливают симптомы отказом от лечения, бесконтрольным приемом препаратов и прогулками в сухую ветреную погоду. При регулярных проявлениях аллергии необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.
