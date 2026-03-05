Аллерголог перечислила цветы, каких не должно быть в букетах к 8 Марта

Врач Устинова: мимозу и лилию не стоит дарить в букетах к 8 Марта

Специалист в области аллергологии и иммунологии, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Устинова объяснила, на какие растения в букетах к 8 Марта следует обратить особое внимание из-за их потенциальной опасности. Она рекомендовала исключить из цветочных композиций мимозу и лилии, сообщает Газета.ru .

Основным провокатором аллергических реакций на цветы является пыльца. Как пояснила эксперт, у ряда растений она отличается чрезвычайно малыми размерами и высокой способностью к распространению по воздуху. Когда букет находится в помещении, частицы пыльцы неизбежно попадают в воздух и оседают на слизистых оболочках глаз и носовой полости.

К числу наиболее аллергенных видов, по словам Устиновой, относятся:

мимоза;

лилии;

гиацинты и ландыши;

ромашки и хризантемы.

Для этих растений характерно обилие сухой, легко разлетающейся пыльцы, насыщенный запах. Кроме того, врач обратила внимание на опасность сухоцветов из злаков, которые нередко добавляют в композиции для украшения. Для людей с аллергией на луговые травы они представляют серьезную угрозу.

В группу повышенного риска входят люди с уже диагностированным поллинозом, бронхиальной астмой или атопическим дерматитом. Вероятность развития тяжелой реакции при контакте с потенциально опасными растениями у них многократно выше.

Наличие аллергии не подразумевает полного отказа от цветов, но требует более внимательного и осознанного подхода к их выбору. Понимание, что реакцию могут спровоцировать не только пыльца, но и пыль на листьях или застоявшаяся вода, помогает обезопасить близких. Внимание к деталям, таким как выбор орхидей вместо лилий или удаление тычинок, позволяет сохранить праздничное настроение, не подвергая риску самочувствие. В конечном счете лучший букет — тот, который приносит исключительно радость, а не становится причиной визита к врачу.

