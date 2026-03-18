Аллерголог объяснила вред таяния снега для аллергиков

Заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева рассказала, что при таянии снега в воздух попадают споры плесени и пыль, способные вызвать аллергию, сообщает RT .

Специалист пояснила, что при активном сходе снега на поверхность выходят частицы почвы, пыль, остатки растений и продукты разложения органики. В такой среде размножаются микроорганизмы, в том числе плесневые грибы. Их споры поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути.

«У людей, имеющих чувствительность к плесневым грибам или бытовым аллергенам, это может вызывать симптомы аллергии. Наиболее частыми проявлениями являются заложенность носа, чихание, водянистые выделения из носа, зуд в носу и глазах, слезотечение, иногда сухой кашель. У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами может провоцировать усиление симптомов — кашель, свистящее дыхание, ощущение нехватки воздуха», — пояснила Усачева.

По словам врача, ранней весной аллергические реакции чаще связаны со спорами плесени и пылью, которая поднимается по мере высыхания почвы. Возможен и занос пыльцы из более теплых регионов, где цветение уже началось.

После схода снега в городах увеличивается концентрация мелкодисперсных частиц, включая дорожные реагенты. Усачева рекомендовала ограничивать прогулки в ветреную погоду, после улицы умываться, промывать нос солевыми растворами, менять одежду и регулярно проводить влажную уборку. При астме и аллергическом рините необходимо продолжать базисную терапию.

