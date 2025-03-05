Аллерголог объяснила, когда нужно начинать лечение АСИТ

Лечение аллерген-специфической иммунотерапией (АСИТ) необходимо начинать за несколько месяцев до сезона цветения. Такой метод назначают пациентам с подтвержденной аллергией, сообщила РИАМО врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — это метод лечения аллергии с доказанной эффективностью, который превосходит обычную фармакотерапию. Его начинают за несколько месяцев до сезона цветения. Суть метода в том, что пациенту постепенно вводят небольшие дозы аллергена, чтобы иммунная система привыкла к нему и перестала реагировать бурно», — сказала Ермакова.

Она уточнила, что АСИТ назначают пациентам с подтвержденной аллергией, когда выявленная чувствительность совпадает с клиническими симптомами.

«Аллергию можно контролировать с помощью лекарств. Если у человека реакция на цветение определенного растения, он может весь сезон принимать антигистаминные препараты, подобранные врачом, и не испытывать симптомов. Однако длительный контакт с аллергеном без лечения может привести к тому, что со временем аллергия будет усиливаться и потребуются более сильные препараты», — отметила аллерголог.