Аллерголог НИКИ детства рассказала о причинах развития бронхиальной астмы у детей

«Причина развития бронхиальной астмы у детей чаще всего заключается в наследственной предрасположенности. Кроме того, спровоцировать астматическую реакцию могут аллергены: пыльца цветущих деревьев и трав, домашняя и книжная пыль, шерсть животных, продукты жизнедеятельности домашних клещей, плесневые грибы, вирусные и бактериальные инфекции, а также табачный дым и даже холодный воздух», — сказала Алена Бондаренко.



Врач уточнила, что бронхиальная астма — заболевание неинфекционное, им нельзя заразиться. Это хроническая патология дыхательной системы, которая сопровождается сухим кашлем, затрудненным дыханием со свистом или хрипом, одышкой, приступами удушья. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов.



«Профилактика бронхиальной астмы — своевременное лечение аллергических заболеваний: аллергического ринита, атопического дерматита. Также важно сформировать в семье здоровый образ жизни и не подвергать детей пассивному курению. К сожалению, „перерасти“ или полностью излечиться от заболевания невозможно, однако можно взять симптомы под частичный или полный контроль», — добавила специалист.



По словам специалиста, при условии соблюдения тактики лечения, активной поддержке врачей и родителей многие дети с бронхиальной астмой продолжают вести обычный активный образ жизни, занимаются спортом и ничем не отличаются от сверстников.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше. «Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.