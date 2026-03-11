Аллергия у детей до 6 лет: первые признаки, которые родители часто не замечают

Врач Ильинцева: проблемы с ЖКТ у ребенка могут быть симптомом аллергии

Аллергические реакции у детей раннего возраста нередко остаются незамеченными или воспринимаются как временные возрастные особенности. О первых признаках аллергии у детей до 6 лет, которые родители часто не замечают, РИАМО сообщила врач-аллерголог «СМ-Клиника» для детей Надежда Ильинцева.

Как рассказала специалист, чаще всего аллергия манифестирует в детстве, но может появиться в любом возрасте. Родителям очень важно понимать, что «нелеченая» аллергия — это плацдарм для развития многих патологических состояний, поэтому надеяться, что ребенок ее перерастет, нельзя.

Симптомы

По ее словам, заподозрить аллергию у малыша можно по нескольким проявлениям.

Кожные проявления — самые очевидные симптомы аллергии. Если у ребенка бывают эпизоды крапивницы, дерматита, «диатез» на щеках — это повод обратиться к аллергологу для исключения аллергического процесса.

Желудочно-кишечная форма аллергии может проявляться упорными коликами, срыгиваниями, нарушением стула (запор или понос). Часто кишечная форма аллергии пропускается, так как симптомы объясняют незрелостью ЖКТ, нехваткой ферментов, дисбактериозом и т. п.

Дыхательная аллергия проявляется насморком, заложенностью носа, зудом в носу и чиханием. Параллельно могут слезиться, краснеть и чесаться глаза. Если аллергическое воспаление локализовано в бронхах — ребенок может длительно кашлять, давать приступы затрудненного дыхания, свистов и хрипов в груди.

Кроме того, врач рекомендовала обратить внимание на наследственность. Если в роду есть аллергики — это повод проявить настороженность в отношении аллергии у малыша.

«Настораживать должна и повторяемость симптомов при употреблении какого-то продукта питания, лекарства или после контакте с животным, пылью, пыльцой. Стоит задуматься об аллергии, если ребенок кашляет и чихает, у него слезятся глаза, при этом температура тела остается в норме. Усиление перечисленных симптомов ночью и в ранние утренние часы типично для аллергии», — добавила специалист.

Как лечить аллергию у детей?

При этом она обратила внимание, что существует множество мифов по поводу диагностики аллергии у детей. В частности, что до 3 лет анализы на аллергены неинформативны, что нет смысла обследоваться, так как с возрастом малыш перерастет аллергию сам, а также что обследование на аллергены можно пройти только в зимний период, а летом и весной — нет. Все это, по словам врача, заблуждения.

Говоря о лечении, Ильинцева отметила, что современный метод базируется на трех подходах. В первую очередь это выявление причинных аллергенов и устранение контакта с ними, если это возможно. Вторым направлением являются современные лекарства от аллергии, которые помогают быстро справиться с обострением, купировать воспаление в тканях, профилактировать осложнения и достичь стойкой ремиссии или выздоровления.

«Третьим направлением является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) — единственный метод лечения аллергии, который является патогенетическим. Это значит, что АСИТ помогает бороться с „корнем проблемы“. Суть метода заключается в том, что в организм вводят аллерген в минимальных дозах, в постепенно нарастающих концентрациях. Организм привыкает и перестает реагировать на аллерген», — отметила врач.

По ее словам, стоит рассмотреть возможность проведения АСИТ всем детям с дыхательной формой аллергии (аллергический ринит, аллергический риноконъюнктивит, бронхиальная астма) по достижении возраста 5 лет. Старт лечения обычно происходит в осенне-зимний период.

