Аллергия на новогоднюю елку: врач объяснила, чем опасны хвоя и пластик

Причиной аллергии на настоящие и искусственные елки становятся плесень, пыль, смолы и терпены, а симптомы часто маскируются под простуду, поэтому важно вовремя распознать аллергию и обратиться к доктору, сообщила РИАМО врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Настоящая хвойная елка способна спровоцировать аллергические реакции. Причиной становятся не сама древесина, а микроскопическая плесень, развивающаяся в коре и на стволе, пока дерево перевозят и хранят перед продажей. Также человек может реагировать на натуральные смолы и терпены, обладающие сильным ароматом: эти вещества раздражают слизистые оболочки дыхательных путей», — сказала Филева.

Она отметила, что искусственные деревья, особенно хранящиеся в темных и пыльных местах, накапливают значительное количество домашней пыли, пылевых клещей и плесневых спор. Из-за этого, когда новогоднюю елку достают к празднику, аллергены активно распространяются в воздухе и могут вызывать неприятные симптомы.

«Симптомы аллергической реакции на рождественскую елку обычно включают внезапное возникновение насморка (воспаление носовой полости) с заложенностью и обильными выделениями из носа, а также частым чиханием. Нередко краснеют и чешутся глаза, появляется сухой кашель. В редких случаях возможны кожные высыпания при контакте с хвоей или накопившейся пылью на искусственном дереве», — перечислила врач.

По ее словам, симптомы часто путают с простудой, но отсутствие температуры и четкая связь с елкой указывают на аллергическую природу состояния. Чтобы как можно быстрее разобраться с истинной причиной, важно обратиться к врачу.

