Аллергия и застой мокроты: чем могут быть опасны сиропы от кашля

Врач Уланкина: сиропы от кашля не всегда безопасны — самолечение может навредить

«Важно понимать, что кашель — это не самостоятельная болезнь, а лишь симптом. Если подавлять его, не выяснив причины, можно упустить драгоценное время и „загнать“ болезнь глубже. Например, при пневмонии подавление кашля может привести к застою мокроты и ухудшению состояния», — сказала Уланкина.

Как предупредила доктор, если при влажном кашле с густой мокротой принять противокашлевое средство, мокрота застоится в бронхах и станет идеальной средой для размножения бактерий.

«Нужно также знать, что многие сиропы от кашля содержат спирт, сахар, химические компоненты, которые могут вызывать аллергию, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Так что подобрать адекватное лечение и выбрать правильную дозировку может только врач. А приняв лекарство на свое усмотрение, можно добиться лишь временного облегчения, которое затрудняет диагностику», — предупредила специалист.

Она уточнила, что даже если лечились чем-то самостоятельно до обращения к врачу, нужно обязательно сказать об этом специалисту: что и в каких дозировках принимали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.