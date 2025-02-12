Аллергия и инфекции: названы основные причины появления насморка

Насморк (или ринит) — это реакция организма на раздражители, такие как инфекции, аллергены или механические и химические факторы. Это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может быть вызван множеством причин, сообщил РИАМО врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

По его словам, основные причины насморка включают инфекционные заболевания, когда вирусы или бактерии инфицируют слизистую носа, аллергические реакции на пыльцу, шерсть животных или другие вещества, а также механические раздражители, такие как пыль или дым. Насморк также может быть следствием ослабленного иммунитета, вызванного стрессом, плохим питанием или недостатком сна.

«Лечение насморка зависит от причины его появления. В случае инфекционного ринита могут применяться противовирусные препараты, а при аллергическом — антигистамины. Для облегчения дыхания часто используют сосудосуживающие капли или солевые растворы, которые очищают носовую полость от слизи и микробов», — объяснил доктор.

Чтобы предотвратить насморк, важно регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения, поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, а также следить за питанием и качеством сна. Прогулки на свежем воздухе и избегание скоплений людей в сезон простуд также помогают снизить риск заболевания.

«Если насморк длится больше двух недель или сопровождается осложнениями, такими как головная боль, высокая температура или боль в ушах, следует обратиться к врачу для диагностики и лечения», — дал совет Маневич.