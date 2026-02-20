Акушер-гинеколог рассказала, в каком возрасте лучше рожать

Рождение первого ребенка в 30 лет считается нормой, однако с медицинской точки зрения наиболее благоприятным периодом остается возраст от 20 до 30 лет, сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«Рожать в 30 — это нормально, абсолютно. Но давайте честно разберемся с нюансами, потому что они есть. Лучший возраст — с 20 до 30 лет. Если говорить про первого ребенка, то это идеальный промежуток. Почему? Здесь играет роль небольшая продолжительность от начала половой жизни до первых родов», — сказала Тимина.

Она пояснила, что чем она меньше, тем меньше успевает накопиться разных факторов.

«Второго ребенка можно родить и в 35, и позже. Современная медицина позволяет, репродуктивный возраст сегодня официально продлен до 49 лет. Но первое деторождение лучше все-таки планировать в этот благоприятный период», — отметила врач.

