Акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в Дубне

Медицинские специалисты Дубненской больницы провели в минувшую субботу, 15 июня, бесплатную диагностическую акцию в Сквере ветеранов. Более 50 жителей, пришедших на прогулку в парк, смогли пройти комплексное обследование здоровья, передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В рамках акции «Проверь здоровье в парке» врачи проводили исследования, направленные на выявление хронических заболеваний, оценку факторов риска сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, остеопороза и других состояний. Пациенты прошли кардиовизиографию для изучения работы сердца и денситометрию для определения состояния костей.

Помимо обследований, специалисты также давали консультации и записывали людей на дальнейший прием к врачам

«Наши выездные акции с каждым разом все больше привлекают внимание жителей. Для укрепления общественного здоровья специалисты используют комплексный подход. Программа заботы о здоровье — это не только ранняя диагностика, но и формирование среди населения принципов здорового образа жизни», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Следующая подобная акция запланирована на 20 июня в 18:30 в Парке семейного отдыха.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.