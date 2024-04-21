Активисты в Богородском провели лекцию о донорстве для учащихся

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Богородском провели лекцию о донорстве для учащихся центра образования № 4, передает пресс-служба партии.

Лекция прошла в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». 20 апреля отмечается Национальной день донора крови России.

«Молодогвардейцы ежегодно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню донора, и сдают кровь. Эта добрая традиция позволяет создать необходимый запас донорской крови во благо жизни и здоровья людей. Сегодня волонтеры рассказывали о важной роли донорства, правилах подготовки к сдаче крови, временных и постоянных противопоказаниях», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Даниил Попов.

Партийный проект «Здоровое будущее» направлен на содействие в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья граждан. Повышение эффективности межведомственного и межсекторального взаимодействия в целях повышения качества и продолжительности жизни населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.