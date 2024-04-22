Активисты Ступина приняли участие в сдаче крови

В преддверии Национального дня донора активисты и сторонники партии «Единая Россия» приняли участие в сдаче крови в Ступине. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам заведующей отделением переливания крови Ступинской клинической больницы Натальи Князевой, с начала года 533 ступинских донора сдали кровь для нуждающихся пациентов.

«20 апреля в нашей стране отмечается Национальный день донора. Благодарю наших неравнодушных жителей, которые принимают участие в донорских днях и акциях, жертвуют частичку себя, добровольно и безвозмездно сдавая кровь», — сказала Наталья Князева.

«Благодаря акции „Единой России“ в нашей стране появляется необходимый медицине запас донорской крови, который будет направлен на нужды СВО. Кроме этого, будет сформирован достаточный запас компонентов для ступинской больницы», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Горохова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.