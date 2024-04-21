Активисты из Химок стали донорами крови

В городском округе Химки к национальному дню донора активисты «Молодой Гвардии» сдали кровь для онкобольных, рожениц, новорожденных и других пациентов. В рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» медработники поликлиники № 1 рассказали молодежи о пользе донорства, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Донорство — это доброе дело, которое может спасти чью-то жизнь или помочь в восстановлении здоровья. Когда вы становитесь донором крови, вы дарите надежду на новую жизнь тем, кто нуждается в помощи. Это проявление заботы и солидарности, которое делает мир лучше и дарит надежду на будущее», — сказала муниципальный депутат, председатель химкинского Совета медсестер Надежда Смирнова.

Куратор партийного проекта «Здоровое будущее», член Местного политического совета Татьяна Беккер добавила, что стать донором может каждый, кому исполнилось 18 лет. Важно, чтобы человек в день сдачи крови был здоров, у него не было температуры и различных симптомов. Люди, переболевшие гриппом, ангиной, острыми респираторными заболеваниями могут являться на сдачу не ранее, чем через месяц после выздоровления.

Химкинский центр переливания крови расположен по адресу: ул. Чкалова, д. 2/21 на базе поликлиники № 1. Забор крови проводят по понедельникам и средам с 7:00 до 12:00. Предварительная запись по номеру телефона: 8 (495) 572-11-50. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Накануне сдачи крови необходимо соблюдать диету: исключить жирную пищу, орехи, колбасы и молочную продукцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.