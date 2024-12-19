Активированный уголь не поможет: врач развеяла мифы о борьбе с похмельем

Похмелье (абстинентный синдром) — крайне неприятное состояние, которое часто появляется после застолий. Это явление успело обрасти огромным количеством мифов, многие из которых не имеют научных подтверждений и обоснований. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Начнем с самого распространенного заблуждения — об определенных продуктах или напитках, которые якобы помогут быстро снять симптомы. К таким „чудодейственным“ средствам относят жирную пищу или небольшую дозу спиртного. На деле жирные блюда только увеличивают нагрузку на печень и поджелудочную железу, а алкоголь лишь ненадолго облегчает симптомы за счет повторной интоксикации, которая вскоре усугубляет состояние», — сказала Сережина.

Еще один миф связан с обильным употреблением солений или маринадов для восстановления солевого баланса. Безусловно, электролиты важны, но избыток соли перегружает почки, особенно в сочетании с дегидратацией, вызванной алкоголем.

Эффективнее пить воду или напитки с минимальным содержанием сахара, такие как несладкий морс или разбавленный лимонный сок.

«Определенные антипохмельные свойства часто приписывают кофе, но в действительности кофеин усиливает обезвоживание, которое и так характерно для похмелья. Вместо этого лучше отдать предпочтение воде или травяным чаям», — добавила врач.

Отдельного внимания заслуживает мнение о пользе активированного угля после обильных застолий. Но на утро он малоэффективен, поскольку токсины от алкоголя уже впитались в кровь. Кроме того, уголь может лишь дополнительно раздражать желудок, если принять его натощак.

«На самом деле, главное в борьбе с похмельем — это не лечение симптомов, а предотвращение чрезмерной интоксикации. Умеренность в алкоголе, разбавление спиртных напитков водой, избегание смешивания разных видов алкоголя, а также полноценный сон и питание помогут минимизировать последствия», — отметила эксперт.

Легкие овощные закуски или некалорийные белковые блюда на праздничном столе не только улучшат пищеварение, но и снизят нагрузку на организм​.

«Важно помнить, что сильное похмелье — это не просто дискомфорт, а показатель серьезного вреда организму. Если симптомы регулярно повторяются или усугубляются, стоит пересмотреть отношение к алкоголю и, возможно, проконсультироваться с врачом», — заключила Сережина.