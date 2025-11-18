Адреналин и гиалурон: врач рассказал об опасности капель для носа

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что сосудоссуживающие капли для носа могут нанести вред: они вызывают привыкание и сушат слизистую оболочку, сообщает Газета.ru .

«В основу всех сосудосуживающих капель входит адреналин, где лекарственным началом в абсолютном большинстве случаев выступает ксилометазолин, реже оксиметазолин. Панацеи никакой нет, то есть, по сути, это адреналиносодержащие капли, к которым добавляются некие присадки, например, гиалуроновая кислота, которая будет смягчать слизистую, или противоаллергические, антисептические, противоотечные компоненты — все это миксуется», — сказал доктор.

По его словам, у дешевых капель этих присадок и добавок меньше, они могут совсем отсутствовать. В этом случае слизистая будет сушиться сильнее.

Такие капли лучше не использовать без острой необходимости, а при сильном насморке и болях следует обращаться к врачу. Их нельзя капать более 3-5 дней подряд и больше, чем 2-3 раза в день, заключил доктор.

