97-летняя жительница Пенсильвании стала донором печени

Жительница Пенсильвании Пегги Филдс в 97 лет стала самым пожилым донором органов в истории штата. Ее печень пересадили пациентке из Флориды, сообщает «Царьград» .

Пегги Филдс также заняла третье место среди самых возрастных доноров в США, передает телеканал WTAE-TV из Питтсбурга.

В организации Center for Organ Recovery & Education (CORE) заявили, что этот случай опровергает распространенное мнение о жестких возрастных ограничениях для доноров. По словам специалистов, решающую роль играет не возраст, а состояние органов и общее здоровье человека.

В CORE отметили, что многие пожилые люди считают себя неподходящими кандидатами и не регистрируются в качестве доноров. Однако практика показывает, что даже в преклонном возрасте можно спасти жизнь другому человеку.

Самым пожилым донором в США остается 100-летняя жительница Небраски. Тем не менее случай Пегги Филдс стал уникальным для Пенсильвании и одним из редких в стране.

Эксперты подчеркивают, что подобные истории повышают осведомленность о донорстве и помогают людям не отказываться от посмертного пожертвования органов из-за возраста.

