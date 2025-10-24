8 новых аппаратов ИВЛ поступили в Видновский перинатальный центр

Видновский перинатальный центр подмосковного Ленинского городского округа получил партию современного медицинского оборудования экспертного уровня в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Восемь инновационных аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, что позволит оказывать высокотехнологичную помощь самым маленьким пациентам с массой тела от 500 граммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Постоянно обновляем оборудование, потому что знаем, как важно в первые минуты жизни грамотно провести стабилизацию новорожденного прямо в родильном зале. Передовое оснащение помогает доктору спасти малыша и дать возможность дышать, улыбаться и радоваться долгожданной встрече с мамой», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Елена Трифонова.

Новые аппараты ИВЛ оснащены расширенным набором функций и широким выбором настроек, что позволяет медицинскому персоналу подбирать индивидуальные программы респираторной поддержки для каждого ребенка. Оборудование способствует эффективной вентиляции легких и ускоряет процесс восстановления новорожденных.

Ранее сообщалось, что в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Видновского перинатального центра установлено новое медицинское оборудование стоимостью более 23 миллионов рублей. Современная аппаратура расширит возможности выхаживания детей с экстремально низкой массой тела и тяжелыми патологиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.