72% россиян поддержали осмотры школьников у психиатра

В Госдуме предложили включить осмотр врача-психиатра в ежегодную диспансеризацию школьников. Предполагается, что подростки будут проходить конфиденциальную беседу со специалистом для выявления возможных рисков и предотвращения происшествий в школах.

Согласно опросу, 72% респондентов поддержали инициативу. Участники исследования считают, что за детьми с формирующейся психикой необходимо наблюдать, а при выявлении тревожных сигналов информировать родителей и школу.

«Да, в рамках школьного осмотра это может быть полезно», — отметил участник опроса.

«Для начала надо, чтобы детей психологи тестировали. А по показаниям психолога уже направлять к психиатру. Я бы так это организовал», — рассуждает другой.

Против высказались 25% опрошенных. Респонденты опасаются, что из-за волнения подростки могут сказать лишнее, после чего им ошибочно поставят диагноз.

«Вдруг ребенок занервничает и скажет что-то не то или просто нагрубит врачам, а те поставят ему диагноз, хотя он здоров. Вы решили с психикой подростков поиграть?» — возмущается участник опроса.

Еще 3% затруднились с ответом. В исследовании участвовали 2,1 тыс. россиян.

