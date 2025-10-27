68 жителей Солнечногорска прошли обследование в Единый день диспансеризации

В Центральной поликлинике в Солнечногорске состоялся Единый день диспансеризации. Периодичность медобследования зависит от возраста: от 18 до 39 лет ее проводят раз в три года, а с 40 лет и старше — ежегодно. В этот раз диспансеризацию посетили 68 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Первичное обследование включало комплекс диагностических процедур: забор анализов крови, электрокардиографию, флюорографическое исследование, маммографию для женщин старше 40 лет, осмотр акушера-гинеколога и консультацию терапевта. При необходимости дополнительной диагностики или лечения, пациентов направляют к узким специалистам.

«Регулярное обследование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать необходимое лечение. Жители округа могут пройти диспансеризацию в удобном для них месте: в поликлинике, амбулатории, ФАПе или в мобильных медицинских комплексах», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Предварительная запись осуществляется через портал «Госуслуги» или по телефону «122». Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Актуальную информацию о графике работы мобильных комплексов можно найти в официальном Telegram-канале Солнечногорской больницы: https://t.me/soln_ob //

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.