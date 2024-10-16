6 тыс работников здравоохранения Подмосковья приняли участие в акции профсоюзов

Всероссийская акция «За достойный труд» проходила в период с 30 сентября по 11 октября под девизом: «Достойный труд — основа благополучия семьи». В этом году она была направлена на продвижение семейных ценностей, защиту трудовых прав и интересов работников с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Свыше 100 мероприятий организовали в период проведения акции наши первичные профсоюзные организации в медицинских учреждениях Московской области. Свыше 70 мероприятий провели на уровне городов и районов. Сотни фотографий, десятки новостей — все это время в ленте медучреждений Подмосковья пестрили тематические логотипы акции. Свыше 200 собраний в коллективах провели наши председатели, а всего мероприятия, приуроченные к акции, посетили более шести тысяч человек. Мы благодарим председателей и профсоюзных активистов за вовлеченность и неравнодушие», — отметил заведующий организационно-аналитическим отделом Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Тодоренко.

Среди мероприятий, приуроченных к акции: конкурсы видеороликов и детских рисунков, организационные собрания коллективов, интеллектуальные игры, тематические обучения, флешмобы, профориентационные мероприятия для школьников, спортивные состязания, круглые столы и даже терапевтические тренинги по снижению профессионального выгорания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.