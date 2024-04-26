6 единиц тяжелого медоборудования заменят в 5 подразделениях больницы Дмитрова

Замена 6 единиц тяжелого медицинского оборудования запланирована в пяти подразделениях Дмитровской больницы в этом году. Поступление нового оборудования позволит сделать диагностику различных заболеваний более качественной и доступной, сообщается на сайте администрации Дмитровского округа.

Так, в этом году в отделения поселков Новосиньково, Рогачево, Деденево, Некрасовский, а также города Яхромы Дмитровской больницы поступят рентгенодиагностические комплексы на два рабочих места. Также в отделения Яхромы и Новосиньково поступят новые маммографические комплексы. В Дмитровскую больницу запланирована поставка передвижного ФАПа с маммографом.

«Мы уделяем особое внимание содержанию и оснащению нашей больницы и ее филиалов. За 5 лет мы открыли 3 учреждения, 15 — капитально отремонтировали, получили около 500 единиц оборудования. Поступившее оборудование выводит исследования в наших медучреждениях на качественно новый уровень. Жители могут проходить их быстрее и оперативно получать точный результат», — отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поноченый.

На финишной прямой капитальный ремонт взрослой поликлиники Дмитровской больницы. Уже завершен ремонт правого крыла. Здесь были заменены инженерные коммуникации, 2 пассажирских лифта, отремонтированы внутренние помещения и кровля. Также закупили новую мебель и технику — установлен и введен в эксплуатацию новый цифровой маммограф, флюорограф и рентгеновский аппарат на 2 рабочих места.

В настоящее время ремонтные работы идут в левом крыле здания поликлиники и пристройки. Завершить все работы запланировано до конца августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.